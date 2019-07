Temperaturen gehen auch in NRW weiter nach oben

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf große Hitze einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, werden schon am Dienstag Höchstwerte zwischen 32 und 35 Grad erwartet. In den kommenden Tagen geht es weiter nach oben: Für den Mittwoch rechnen die Meteorologen mit bis zu 38 Grad, am Donnerstag sind dann sogar 40 Grad möglich. Dazu scheint die Sonne und es weht ein meist nur schwacher Wind. Am Freitag fallen die Werte dann langsam wieder etwas und könnten ab dem Wochenende nur noch bei um die 30 Grad liegen.

Von dpa