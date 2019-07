2018 erneut weniger Adoptionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2018 erneut weniger Kinder und Jugendliche adoptiert worden. Im vergangenen Jahr wurden in NRW 817 Kinder und Jugendliche zur Adoption vermittelt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das ist ein Rückgang von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schon 2017 war ein Rückgang registriert worden (8,5 Prozent).

Von dpa