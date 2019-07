A4 im Kreuz Köln-Ost fast zwei Wochen nachts gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Zuge eines Brückenbaus im Autobahnkreuz Köln-Ost wird die A4 in beiden Richtungen nachts fast zwei Wochen lang gesperrt. Die nächtlichen Sperrungen beginnen am 29. Juli und dauern bis zum 10. August. Sie werden jeweils von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens dauern, wie der Landesbetrieb Straßen. NRW am Dienstag mitteilte. Die Ausweichstrecken über die Anschlussstelle Köln-Dellbrück und das Autobahnkreuz Köln-Gremberg sind mit dem Roten Punkt ausgeschildert.

Von dpa