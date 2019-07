Pfarrer wird Schützenkönig im Sauerland

Balve (dpa/lnw) - Ohne Königin, dafür mit Gottes Segen: Der Schützenkönig in Balve im Sauerland ist in diesem Jahr ein katholischer Geistlicher. «Ich habe schon häufiger beim Vogelschießen mitgemacht, in diesem Jahr hat es geklappt», sagte Pfarrer Andreas Schulte am Dienstag. Mit dem 132. Schuss holte der Leiter des Pastoralverbundes in der Region Balve-Hönnetal am Montag den Vogel von der Stange.

Von dpa