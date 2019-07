Duisburg (dpa) - Neun Jahre nach der Loveparade-Katastrophe gedenken Trauernde heute der Opfer. Die Ansprache am Mahnmal im Tunnel Karl-Lehr-Straße hält Pfarrer Jürgen Thiesbonenkamp, Sprecher des Kuratoriums der «Stiftung Duisburg 24.7.2010». 2010 starben bei einem Gedränge im Eingangsbereich zu der Technoparade in Duisburg 21 junge Menschen. Mehr als 650 wurden verletzt. Laut Veranstalter werden neben Angehörigen deutscher Opfer auch Angehörige aus Australien, China, Italien, Spanien und den Niederlanden erwartet. Traditionell am Vorabend treffen sich zur «Nacht der 1000 Lichter» bereits Angehörige und Trauernde in dem Straßentunnel zum Gedenken ohne Ansprache.