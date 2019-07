Im Laufe des Mittwochs seien bei nur wenigen Wolken Höchsttemperaturen zwischen 35 und 40 Grad zu erwarten, teilten die Meteorologen mit. Auf die Menschen im Land komme eine «starke bis extreme Wärmebelastung» zu. Am Donnerstag werde bei Sonnenschein und lockeren Wolkenfeldern möglicherweise die 40-Grad-Marke knapp überschritten.

Auch am Freitag bleibe es sehr heiß und im Laufe des Tages bildeten sich Quellwolken. In der Nacht könnte es dann einzelne Schauer oder Gewitter geben. Am Wochenende soll es sich zwar abkühlen - mit teils mehr als 30 Grad aber dennoch sehr sommerlich bleiben.