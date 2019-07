Freiwillig zurück in den Knast: Drei Fälle in sechs Jahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Landesweite Zahlen gibt es nicht, aber auch in Nordrhein-Westfalen kommt es vor, dass entlassene Strafgefangene freiwillig in den Knast zurückkehren. Allein in der sozialtherapeutischen Anstalt in Gelsenkirchen sei dies in den vergangenen sechs Jahren drei Mal der Fall gewesen, berichtete Anstaltsleiter Alwin Molitor am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei sind wir mit 57 Plätzen eine recht kleine Anstalt.»