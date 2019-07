Ozon-Werte: Erste Meldegrenze in NRW mehrfach überschritten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ozon-Konzentration hat in Nordrhein-Westfalen im Zuge der aktuellen Hitzewelle an zahlreichen Orten die erste Meldegrenze überschritten. Diese liegt bei 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Am späten Nachmittag wurde die Grenze 13 Mal überschritten.