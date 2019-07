Mönch geht bei Rettungsversuch in See unter: Suche

Olpe (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlich tödlichen Badeunfall auf dem Biggesee in Olpe hat die Polizei ihre Suche nach einem vermissten buddhistischen Mönch fortgesetzt. Der 60-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag untergegangen, als er einen Mitbruder, der nicht schwimmen konnte, retten wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Zunächst werde man erneut mit Booten am Uferbereich suchen, später seien Leichenspürhunde angefordert. Der aus Vietnam stammende 60-Jährige gehört zu einer 21-köpfigen Reisegruppe aus Mönchen, die in einem buddhistischen Zentrum in Waldbröl im Oberbergischen Kreis lebt.