Verdacht auf 90 Taten: Richter lehnt Untersuchungshaft ab

Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 3.35 Uhr alarmiert, weil sie einen Mann beobachtet hatte, der durch die Hintertür in ein Café eingedrungen war und danach mit einem Fahrrad flüchtete. Die Polizei entdeckte den Mann und seinen Komplizen in der Nähe - mit Einbruchswerkzeug. Sie hatten in der gleichen Nacht offenbar versucht, noch in vier weitere Gastronomiebetriebe einzubrechen - aber ohne Erfolg.

Laut den Ermittlern kam es in den vergangenen Monaten in der Borkener Innenstadt «zu rund 90 ähnlichen Taten». In den meisten Fällen scheiterten die Einbrecher allerdings an den Schlössern. Die Polizei geht «davon aus, dass ein direkter Zusammenhang zwischen all diesen Taten besteht». Der 24-Jährige mutmaßliche Haupttäter sollte in Untersuchungshaft, aber «der zuständige Richter am Borkener Amtsgericht lehnte dies ab», so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Welche Gründe gegen eine Untersuchungshaft sprachen, war am Amtsgericht für die Deutsche Presse-Agentur zunächst nicht zu klären.