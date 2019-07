Tod nach Schönheits-OP: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer Patientin im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf ist ein Ermittlungsverfahren gegen den Operateur eingeleitet worden. Untersuchungen hätten ergeben, dass die 42-Jährige in Folge der Operation verblutet sei, sagte Staatsanwalt Uwe Kessel am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Ein Sachverständiger müsse nun klären, ob dies auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen sei. Die Frau hatte eine Po-Vergrößerung mit Eigenfett vornehmen lassen.

Von dpa