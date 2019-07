Disco-Schlägerei: Polizist schwer verletzt

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, war es am frühen Samstagmorgen wegen einer «Beziehungsstreitigkeit» zwischen zwei Gruppen zum Streit gekommen, der sich von drinnen nach draußen vor die Disco verlagerte. «Mindestens zehn Personen lieferten sich eine Schlägerei, die bei Eintreffen der ersten Streifenwagen noch andauerte», so die Polizei. Als ein Beamter (34) einen der Hauptschläger (24) am Boden fixierte und ihn fesseln wollte, trat ihm laut Polizei ein zunächst Unbekannter mit voller Wucht sein Knie ins Gesicht. Der Polizist fiel bewusstlos zu Boden, der Angreifer flüchtete.

Ärzte mussten den Beamten noch am Samstag operieren, er war am Donnerstag nach Angaben der Polizei noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Gleichzeitig hatten Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen den Angreifer identifiziert und einen Haftbefehl gegen ihn beantragt. Der 24-Jährige wurde am Donnerstag in Dortmund in der Wohnung seiner Eltern festgenommen.