Hitze: Schokoladen-Lieferung teilweise eingestellt

Wuppertal (dpa/lnw) - Zahlreiche Fairtrade-Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf Schokoladen-Engpässe einstellen. Der Fairtrade-Großhandel GEPA aus Wuppertal sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, dass Einzelhändler und sogenannte Weltläden wegen der Hitze diese Woche nicht weiter beliefert werden könnten. Die großen Zentrallager seien dagegen vom Lieferstopp nicht betroffen, wie Pressesprecherin Brigitte Frommeyer bestätigte.

Von dpa