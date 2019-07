Zeugen befreien Baby aus heißem Auto: Mutter war einkaufen

Gevelsberg (dpa/lnw) - Unglaublicher Leichtsinn: In Gevelsberg hat eine Mutter (38) am Donnerstag ihr sechs Monate altes schlafendes Baby im Auto zurück gelassen, um einkaufen zu gehen. «Das Auto stand auf dem Parkplatz des Marktes in der Sonne, die Scheiben waren einen Spalt herunter gelassen», teilte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises bei Facebook mit. Zeugen hätten das Kind aus dem Auto befreit.

Von dpa