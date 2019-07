Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird die Sonne am Wochenende voraussichtlich von Schauern und Gewittern abgelöst. Während sich am Freitag zunächst wieder Sonnenstrahlen zeigen, kommt es ab dem Nachmittag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu ersten Gewittern in der Eifel. «Freitag wird nicht der Tag zum Durchlüften», sagte eine DWD-Meteorologin. Im Ruhrgebiet und am Rhein könne es bis zu 40 Grad heiß werden, in der Nacht fielen die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Die Gewitterzellen am Nachmittag sollen Starkregen und Unwetter mitbringen, die langsam Richtung Nordosten des Landes ziehen.

Am Samstag «wird es mit den Gewittern ordentlich brodeln», sagte die DWD-Expertin. Unwetter seien landesweit möglich, nur der Nordosten von NRW bleibe zunächst verschont bei Temperaturen um die 31 Grad. In der Nacht zu Sonntag gebe es dann zumindest etwas Abkühlung: Es soll knapp um die 20 Grad warm werden. Am Sonntag rechnet der DWD weiter mit Regen und Gewittern. In der Eifel werden 22 Grad erwartet, in Aachen seien 25 Grad möglich und in Minden sollen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad klettern.

Mit der Rekordhitze haben besonders die Patienten der rund 350 Krankenhäuser in NRW zu kämpfen: Klimatisiert würden meist nur Funktionsbereiche wie etwa der Operationssaal oder die Notaufnahme, sagte ein Sprecherin der Krankenhausgesellschaft NRW. Klimaanlagen seien in den Patientenzimmern eher selten. «Sicherlich wäre eine Klimatechnik in den Patientenzimmern wünschenswert, die die Wärme in den Räumen reduziert», so die Sprecherin. «Das würde die Patienten sicherlich entlasten.»