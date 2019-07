Schauer und Gewitter am Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird die Sonne am Wochenende von Schauern und Gewittern abgelöst. Während es am Freitag zunächst wieder sonnig werden soll, kommt es ab dem Nachmittag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu ersten Gewittern in der Eifel. «Freitag wird nicht der Tag zum Durchlüften», sagte eine DWD-Meteorologin. Im Ruhrgebiet und am Rhein kann es bis zu 40 Grad heiß werden, in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Die Gewitterzellen am Nachmittag bringen Unwetter und Starkregen mit, die langsam Richtung Nordosten des Landes ziehen sollen.

Von dpa