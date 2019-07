Lastwagen kippt auf A1 bei Münster um

Münster (dpa/lnw) - Glück für die beiden Insassen eines Lastwagens, der am frühen Morgen auf der A1 im Autobahnkreuz Münster Süd außer Kontrolle geraten und umgestürzt ist: Beide Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr nur leicht verletzt. Die Zugmaschine habe nur knapp «einen massiven Pfosten einer Schilderbrücke» verfehlt, an dem der Auflieger fast vollständig zerschellt sei, so die Rettungskräfte.

Von dpa