Zwei Männer nach Baden im Rhein vermisst: Suche eingestellt

Auch in Düsseldorf wurde die Suche im Rhein nach einem 18-Jährigen am Donnerstag abgebrochen. Der junge Mann war mit zwei anderen Männer zusammen «ein bisschen zu weit in den Rhein geraten», sagte ein Polizeisprecher. Demnach retteten sich seine Begleiter selbst, von dem 18-Jährigen fehlte am Abend nach einer großen Suchaktion jede Spur. Die Männer seien vermutlich durch den Sog eines Schiffes in die Flussmitte geraten.