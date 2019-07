Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuth hat unmittelbar vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga noch einen Angreifer verpflichtet. Der norwegische Nationalspieler Havard Nielsen kommt vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, wie die Franken am Freitag bekanntgaben. Der 26-Jährige hat in Fürth einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Von dpa