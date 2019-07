Reisebüro soll 160 Kunden betrogen haben: Festnahme

Herten (dpa/lnw) - Ab in den Urlaub - daraus wird vorerst nichts für rund 160 Kunden, die sich von einem Reisebüro in Herten betrogen fühlen. Dort soll der Betreiber hohe Buchungssummen selbst eingestrichen, nicht weitergeleitet oder Buchungen nach Bezahlung in bar wieder storniert haben, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Bochum. Eine Woche lang war der mutmaßliche Betrüger abgetaucht, in der Nacht zu Freitag stellte er sich der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen.

Von dpa