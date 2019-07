Ausbildung mit moderner Technik: Geld für Bildungsstätten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die rund 120 überbetrieblichen Bildungsstätten von Handwerk und Industrie in Nordrhein-Westfalen sollen in den nächsten zehn Jahren grundlegend modernisiert werden. Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und die Spitzen von Handwerk und Industrie unterzeichneten am Freitag in Düsseldorf dafür einen «Modernisierungspakt Berufliche Bildung». Kern sei eine Verdopplung der Fördermittel des Landes auf acht Millionen Euro jährlich, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Zusammen mit Geldern von Industrie und Handwerk würden Investitionen in die Infrastruktur von jährlich 40 Millionen Euro möglich.

Von dpa