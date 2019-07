Kühlaggregat löste Brand in Düsseldorfer Altstadt aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein überhitztes Kühlaggregat hat nach Polizeiangaben den Brand am Rand der Düsseldorfer Altstadt verursacht, bei dem mehrere tausend Schuhe verbrannt sein sollen. «Wir gehen von einem technischen Defekt aus», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Nach Angaben der Feuerwehr war in dem Wohn- und Geschäftshaus ein Schaden von mehreren 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.