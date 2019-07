Wegen Brandgefahr kein Start-Feuerwerk bei Cranger Kirmes

Herne (dpa/lnw) - Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und hoher Brandgefahr verzichtet die Cranger Kirmes in diesem Jahr auf das Eröffnungsfeuerwerk. «In der nächsten Woche gibt es kaum Niederschläge, der Boden ist einfach zu trocken», sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Ob zwei weitere Feuerwerke wie geplant im Laufe der Kirmeszeit abgebrannt werden, ist demnach noch offen. Die Entscheidung falle jeweils in den Tagen zuvor, hieß es. Bereits im vorigen Jahr waren die Feuerwerke wegen der Trockenheit ausgefallen.

Von dpa