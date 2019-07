Land will Wandel im Rheinischen Revier beschleunigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung will Genehmigungsverfahren für Bauten im Braunkohlegebiet Rheinisches Revier beschleunigen. Um die «Jahrhundertaufgabe» des dortigen Strukturwandels bewältigen zu können, sollten die Verfahren unkomplizierter ablaufen, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag in Düsseldorf bei der Vorstellung neuer Rahmenbedingungen für behördliche Abläufe. Deutschland will bis 2038 aus der Kohleverfeuerung aussteigen.

Von dpa