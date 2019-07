Duisburg (dpa/lnw) - Zwei Männer haben eine 17-Jährige in Duisburg vor dem Ertrinken im Rhein gerettet. Die Passanten zogen das bewusstlose Mädchen am Freitagabend aus dem Wasser und reanimierten es. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam die 17-Jährige vor Eintreffen des Notarztes wieder zu sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist außer Lebensgefahr.

Von dpa