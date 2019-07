Arminia Bielefeld verpflichtet Hartel von Union Berlin

«Marcel Hartel ist ein in der Offensive flexibel einsetzbarer Spieler, der viel Zug zum Tor hat. Auch als Vorbereiter ist er in der Vergangenheit immer wieder in Erscheinung getreten», erklärte der Bielefelder Trainer Uwe Neuhaus.

Die Arminia startet am Montag (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli in die neue Saison.