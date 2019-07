Nach Räumung: Mehr Security und Ruf nach Konsequenzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der erneuten Räumung eines Freibads in Düsseldorf wegen randalierender Besucher hat die Polizei Anzeigen geschrieben. Zwei junge Männer hätten eine Schwimmmeisterin und einen Polizisten beleidigt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Düsseldorf. Insgesamt seien etwa 60 Jugendliche und junge Männer beteiligt gewesen. Nach Polizeiangaben habe es sich dabei ausschließlich um Personen nordafrikanischer Herkunft gehandelt. 1500 Badegäste waren zum Zeitpunkt der Räumung am Freitagabend im Rheinbad. Am Samstag hatte das Bad wieder geöffnet und das Security-Personal erneut verstärkt.

Von dpa