Vermisste 80-Jährige tot an Feldrand gefunden

Werl (dpa/lnw) - Die seit vergangenem Wochenende vermisste 80-Jährige aus einem Seniorenzentrum in Werl (Kreis Soest) ist tot. Ein Mähdrescher-Fahrer hat am Freitagabend an einem Feldrand in dem Ort die Leiche der Frau gefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie befand sich in einem zugewucherten Grünstreifen. In mehreren Städten war im Lauf der Woche ergebnislos nach der Seniorin gesucht worden, dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Polizeiangaben nicht vor.

Von dpa