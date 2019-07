Herne (dpa/lnw) - Die traditionelle Cranger Kirmes in Herne soll auch in diesem Jahr wieder rund vier Millionen Menschen nach Herne locken. Am kommenden Donnerstag (1. August) beginnt das elftägige Volksfest - eines der größten bundesweit, wie die veranstaltende Ruhrgebietsstadt betonte.

Als besonderer Besuchermagnet soll sich am ersten Kirmes-Samstag (3. August) vormittags ein Festzug mit 4000 erwarteten Teilnehmern in Gang setzen. Geplant sind rund 90 Festwagen, 14 Fußgruppen und elf Musikgruppen, wie Zugleiter Michael Torkowski vor dem Start mitteilte. Im vergangenen Jahr hätten allein rund 120 000 Zuschauer dieses bunte Spektakel vor Ort verfolgt.

Sicherheit werde großgeschrieben bei der Familienkirmes, betonten Stadt, Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei vor dem offiziellen Startschuss. Man werde an allen elf Tagen mit vielen Einsatzkräften parat stehen. Die Cranger Kirmes am Rhein-Herne-Kanal und die Düsseldorfer Rheinkirmes sind die beiden größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen.

In der Landeshaupstadt hatten die Schausteller zum Abschluss vor einer Woche rund 3,9 Millionen Gäste gemeldet. Zwischenzeitlich hatte das Wetter den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht, wegen einer Unwetterwarnung war einmal sogar stundenweise Betrieb eingestellt worden.

Zum Start der Cranger Kirmes rechnen die Verstalter eher damit, weiterhin mit Trockenheit zu kämpfen zu haben: Aufgrund hoher Brandgefahr wurde das geplante Feuerwerk zur Eröffnung - sonst einer der Höhepunkte des Volksfestes - im Vorfeld abgesagt. Ob zwei weitere Feuerwerke wie geplant im Laufe der Kirmeszeit abgebrannt werden, soll kurzfristig entschieden werden.