Mutmaßlicher Islamist wieder frei

Weiterhin in Gewahrsam sitzen zwei 30 und 21 Jahre alte, als islamistische Gefährder eingestufte Männer. Die bei ihnen sicher gestellten Daten würden unter Hochdruck analysiert, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten an. Beide sind noch bis mindestens Mittwoch in Polizeigewahrsam. Sogenannten Gefährdern wird die Begehung schwerer Straftaten bis hin zu einem Anschlag zugetraut.

Die drei Männer waren Mitte Juli nach Razzien in Köln und Düren wegen möglicher Terror-Pläne in Polizeigewahrsam gekommen. Nach dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz können Verdächtige bis zu zwei Wochen in Gewahrsam gehalten werden.

Als zentrale Figur gilt der 30-jährige Wael C., ein deutsch-libanesischer Konvertit aus Berlin, der in der dortigen Dschihadisten-Szene bestens vernetzt sein soll. Er wird bereits seit 2013 vom Verfassungsschutz als Gefährder eingestuft und soll in einem abgehörten Telefonat indirekt Anschlagspläne geäußert haben.