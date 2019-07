Kölner Polizei verstärkt Maßnahmen gegen illegale Raserszene

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei rüstet auf gegen die illegale Raser-Szene. Von September an werde dazu eine feste Dienststelle innerhalb der Polizei Köln eingerichtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der neue Einsatztrupp Verkehr/Rennen werde sich auf Dauer sehr intensiv um die Szene kümmern. Bei einer Kontrolle am Freitagabend in Köln hatten die Spezialisten wegen zu hoher Geschwindigkeit 212 Fahrern ein Verwarngeld auferlegt, 31 erhielten eine Anzeige. In zehn Fällen droht ein Fahrverbot.

Von dpa