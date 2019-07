Initiativen pochen auf Abschaffung der Straßenbaubeiträge

Lünen (dpa/lnw) - Eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen haben die Vertreter von fast 40 Bürgerinitiativen bei einem Treffen in westfälischen Lünen gefordert. Damit bei den Kommunen die Löcher in den Kassen nicht noch größer werden, solle das Land künftig den Anteil der Anlieger ersetzen, verlangten die Initiativen am Sonntag in einer Mitteilung. Vor den Kommunalwahlen im Herbst 2020 wollen die Initiativen das Thema verstärkt ansprechen.

Von dpa