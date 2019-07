Bochum (dpa/lnw) - Nach dem brutalen Überfall auf einen Pfarrer in seinem Gemeindehaus in Bochum fehlt vom flüchtigen Täter jede Spur. «Wir haben eine grobe Täterbeschreibung und sind auf Hilfe der Bevölkerung zu allen verdächtigen Beobachtungen angewiesen», sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Von dpa