Nach Feuer in Kindergarten: Experten untersuchen Brandort

Erkrath (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand in einem Kindergarten in Erkrath bei Düsseldorf sollen Spezialisten der Kriminalpolizei die Überreste des Gebäudes untersuchen. Ob sie bereits die Brandursache klären können, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Zerstörungen seien groß.