Frau offenbar von Auto mitgerissen und schwer verletzt

Essen (dpa/lnw) - Mysteriöser Vorfall in Essen: Am späten Sonntagabend wurde nach Angaben der Polizei dort eine Frau von einem Wagen angefahren, der Fahrer ist flüchtig. Möglicherweise sei die Frau von einer geöffneten Tür mitgerissen worden, so ein Polizeisprecher am Morgen. Man suche das Auto - vermutlich ein silberner VW - sowie den Halter des Wagens. Laut «WAZ» hatte sich die Frau in den geöffneten Wagen gebeugt und der Fahrer war dann rückwärts aus einer Parklücke gestoßen. Der Sprecher konnte das am Morgen zunächst nicht bestätigen.

Von dpa