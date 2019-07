Einbrecher öffnen Wasserhahn in Sportstudio

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einem Einbruch in ein Sportstudio in Gütersloh in Ostwestfalen haben die bislang unbekannten Täter am Wochenende randaliert und einen Wasserhahn geöffnet. Anwohner hatten am Sonntagnachmittag Feuerwehr und Polizei gerufen, nachdem das Wasser durch eine Tür des Studios in den Keller des Gebäudes lief. Auch im Kühlraum einer angrenzenden Pizzeria entstand ein Schaden, teilte die Polizei Gütersloh am Montag mit. Die Einbrecher nahmen außerdem Bargeld, einen Computer und Drucker, Mess- und Trainingsgeräte sowie eine Kaffeemaschine mit.

Von dpa