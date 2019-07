Fortuna-Torhüter Rensing fällt mit Schulterverletzung aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Torhüter Michael Rensing verzichten. Der 35-Jährige hat sich im Trainingslager in Maria Alm nach einem Sturz eine Schulterverletzung zugezogen. Dies teilte der Club am Montag nach der Diagnose mit. Damit setzt sich das Verletzungspech auf dieser Position beim Düsseldorfer Club fort. Schon in der vergangenen Saison fielen Raphael Wolf ganz und Jaroslav Drobny lange aus. Rensing selbst hat in der Saison davor fast komplett pausiert, kam in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit aber auf 32 Einsätze.

