Solingen (dpa/lnw) - Ein Wanderer ist am Montag in Solingen einem Wespennest zu nahe gekommen, mehrfach gestochen worden und auf der Flucht über eine Wurzel gestolpert. Er wurde leicht am Bein verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden den 37-Jährigen im Wald auf dem Boden liegend und riefen einen Krankenwagen.

Von dpa