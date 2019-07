«Tiny houses»: Winzige Heime voll im Trend

Hamm (dpa/lnw) - Winzige Häuschen mit oft nur gut 20 Quadratmetern Wohnfläche - sogenannte Tiny Houses - sind in Deutschland zunehmend gefragt. Angesichts steigender Mieten und Immobilienpreise, Wohnungsnot und knappem Bauland werden die Minis auch als Eigenheim für viele immer interessanter, berichten die Bauwirtschaft und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Etwa in Dortmund oder Hannover liefen Planungen für Tiny-House-Siedlungen. Der kommunale Spitzenverband sieht in solchen Projekten einen «spannenden Ansatz».

Von dpa