Lkw fährt in Fahrzeug der Autobahnmeisterei

Bad Eilsen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen (Ostwestfalen) ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen verletzt worden, sein Wagen steht laut Polizei quer. Dadurch wurde die A2 Richtung Dortmund am Morgen gesperrt. Der Laster war in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gefahren, die nach ersten Erkenntnissen Absperrarbeiten auf einer Spur vornehmen wollte. Außer dem Lastwagenfahrer wurde niemand verletzt. Laut Landesbetrieb Straßen.NRW bildete sich bis 8.50 Uhr ein sechs Kilometer langer Stau. Autofahrer sind angewiesen, eine Rettungsgasse zu bilden.