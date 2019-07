Hummels klingelt an Haustür und schenkt Jungen vier Bälle

Hintergrund war, dass der Junge am Freitag im selben Flugzeug gesessen habe wie der 30 Jahre alte Hummels, ihm in der Sicherheitskontrolle aber der vom Vater zum Geburtstag geschenkte Ball abgenommen worden sei. «Aus dem Ball hätte die Luft rausgelassen werden müssen, weil aufgepumpte Bälle nicht im Flieger erlaubt sind», erzählte Hummels: «Der Junge fing an zu weinen, dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen.»