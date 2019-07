Mutmaßliche Trickbetrüger vernebeln als Kammerjäger Wohnung

Ratingen (dpa/lnw) - Sie vernebelten eine ganze Wohnung und kassierten dafür noch ordentlich ab: Als vermeintliche Kammerjäger haben zwei mutmaßliche Trickbetrüger in Ratingen mehr Schaden als Gutes angerichtet. Sie versprühten Chemikalien in einer Wohnung, die diese zunächst unbewohnbar machten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Der Bewohner hatte sich wegen Bettwanzen und Flöhen am Montag Hilfe von professionellen Kammerjägern holen wollen - und war dabei offenbar an Trickbetrüger geraten.

Von dpa