Pfarrer nach brutalem Überfall operiert und zu Tat befragt

Bochum (dpa/lnw) - Nach dem Überfall auf einen Pfarrer in Bochum musste der Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen operiert werden. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Operation sei am Montag durchgeführt worden. Außerdem wurde der Geistliche den Angaben zufolge zu der Tat befragt, jedoch gibt es offenbar keine neuen Erkenntnisse zum Tatverdächtigen.

Von dpa