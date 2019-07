Vermisster 18-Jähriger nach Badeunfall tot aufgefunden

Duisburg (dpa/lnw) - Der nach einem Badeunfall im Rhein seit Donnerstag vermisste 18-Jährige aus Wuppertal ist tot. Seine Leiche sei am Samstag bei der Krefeld-Uerdinger Brücke bei Krefeld gefunden worden, teilte die Polizei Duisburg am Dienstag mit. Der junge Mann war am vergangenen Donnerstag mit zwei weiteren Schwimmern im Rhein bei Düsseldorf baden gegangen. Der Sog eines vorbeifahrenden Schiffes hatte die drei in die Flussmitte gezogen. Die beiden Begleiter hatten sich an Land retten können. Der 18-Jährige war nicht wieder aufgetaucht.

Von dpa