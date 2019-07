Islamistische Gefährder aus Langzeitgewahrsam entlassen

Aachen (dpa/lnw) - Zwei als islamistische Gefährder eingestufte Männer sind auf Anordnung eines Gerichts aus dem Langzeitgewahrsam in Nordrhein-Westfalen entlassen worden. Das Landgericht Aachen sehe nach der Beschwerde der Anwälte keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass die Begehung eines Verbrechens unmittelbar bevorstehe, begründete ein Gerichtssprecher am Dienstag in Aachen den Entscheid.

Von dpa