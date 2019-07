Nadiem Amiri wechselt von Hoffenheim nach Leverkusen

Amiri hatte diesen Sommer mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft Silber geholt. In ihm verliert der neue TSG-Trainer Alfred Schreuder einen weiteren Leistungsträger. Bei Bayer trifft Amiri unter anderen auf Kerem Demirbay, der für etwa 32 Millionen Euro von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt war. Die Hoffenheimer verloren in Sommer zudem Joelinton für rund 44 Millionen Euro an Newcastle United und Nationalspieler Nico Schulz für etwa 25 Millionen an Borussia Dortmund.

Verstärkung könnte Hoffenheim durch Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 bekommen. Rudy steht nach Informationen der «Bild»-Zeitung vor einer Rückkehr ins Kraichgau. Demnach haben sich die beiden Vereine bereits geeinigt, es seien nur die Details eines Leihgeschäfts zu klären. Die Schalker, die sich derzeit im Trainingslager in Österreich befinden, wollten die Personalie am Dienstag nicht kommentieren.