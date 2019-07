Hund aus heißem Wohnwagen gerettet: Besitzer uneinsichtig

Meinerzhagen (dpa) - Polizisten haben im Märkischen Kreis einen Hund aus einem heißen Wohnmobil gerettet und damit den Ärger des uneinsichtigen Besitzers auf sich gezogen. Der Mann hatte das Tier bei 30 Grad Außentemperatur nahe Meinerzhagen in einem Wohnwagen auf einem Autobahnrastplatz an der Autobahn 45 zurückgelassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das den Hund zwischen seinen Rettern im Einsatzwagen zeigt. Den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von dpa