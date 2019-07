Party-Streit: Junger Mann stirbt nach Schlag ins Gesicht

Herne (dpa/lnw) - Auf einer Feier unter Bekannten ist ein junger Mann in Herne geschlagen worden und wenige Tage danach im Krankenhaus gestorben. In den frühen Morgenstunden hätten sich das 25 Jahre alte Opfer und ein 28-Jähriger beschimpft, teilte die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mit. Sie waren demnach betrunken. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) über den Fall berichtet, der sich bereits am 21. Juli ereignet hat.

Von dpa