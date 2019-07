Hoden-Untersuchung bei Mops «Xavier» nicht erzwingbar

Köln (dpa) - Ein Hundezüchter ist damit gescheitert, vor Gericht eine medizinische Untersuchung der Hoden eines Mopses zu erzwingen. Wie das Landgericht Köln am Mittwoch mitteilte, hatte der Kläger im September an einer Hundeschau in Hamm teilgenommen. Dort wurde von einem konkurrierenden Anbieter der Mops «Xavier» gezeigt. Bei diesem konnte der Kläger nach eigenen Angaben nur einen Hoden im Hodensack erkennen und beschwerte sich daraufhin, dass das Tier nicht zuchtfähig sei. Der betreffende Verein wies den Vorwurf zurück.

Von dpa