Polizei lässt Kollegen zum Abschied im Sportwagen flitzen

Bonn (dpa/lnw) - Mit einem Abschiedsgeschenk der besonderen Art hat eine Polizeiwache in Bonn einen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Der Ausscheidende durfte Anfang der Woche mit einem Sportwagen im Polizei-Look durch die Stadt düsen, wie die Polizei mitteilte. Für ihre Aktion hatten die Kollegen das Auto extra mit dem typischen, blauen Polizei-Schriftzug an der Seite versehen. Behalten durfte der Auto-Fan den geliehenen Ford Mustang allerdings nicht. Stattdessen bekam er - als augenzwinkernde Geste zum neuen Lebensabschnitt - einen Rollator samt Bierkiste geschenkt.

Von dpa